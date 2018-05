Após casamento ostentação, MC Guimê e Lexa postam fotos da lua de mel no Caribe

Após o casamento ostentação que agitou o mundo dos famosos na semana passada, o osasquense MC Guimê e sua esposa, a também funkeira Lexa, curtiram a lua de mel no Caribe e postaram fotos da viagem no Instagram.

Nascido e criado em Osasco, Guimê não cansa de se declarar para a amada: “É realmente inexplicável a minha vontade de estar sempre ao seu lado”, ecreveu, em um vídeo dos dois andado de jet ski.

“O sorriso no rosto de quem acordou no paraíso… com a mulher que transforma o meu riso em tudo aquilo que eu preciso”, postou, junto a uma foto do casal.

Veja mais fotos e vídeos:

🐬❤🐬 #hooneymoon Uma publicação compartilhada por MC Guimê 🦅 (@guimemc) em 28 de Mai, 2018 às 9:26 PDT

Pausa p/ o lanche. 🍔🍟 Uma publicação compartilhada por MC Guimê 🦅 (@guimemc) em 30 de Mai, 2018 às 8:35 PDT

Honeymoon 💦 Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexaoficial) em 26 de Mai, 2018 às 2:24 PDT