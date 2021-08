Corretora que devia R$ 5 mil para agiota é assassinada a tiros em Carapicuíba

Uma corretora de imóveis, de 45 anos, foi executada a tiros em frente a um bar, em Carapicuíba. Regiane Vieira chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com reportagem exibida nesta segunda-feira (16), no “Balanço Geral”, da Record TV, dias antes de ser assassinada, a vítima havia sido convidada para ir a uma festa na rua onde foi alvo dos disparos. Familiares acreditam que o crime teria sido motivado por vingança e que ela caiu em uma emboscada preparada pelo agiota a quem ela devia R$ 5 mil.

Dois dias antes de ser morta, Regiane enviou uma mensagem via WhastApp para uma amiga pedindo ajuda: “Amiga, socorro. Preciso de ajuda urgente. Não é dinheiro não, me liga por favor”, escreveu a corretora.

Segundo a irmã da vítima, Regiane estava desempregada e era cobrada constantemente de uma dívida que tinha com um agiota, que também costumava frequentar o local onde a corretora foi executada.

Regiane deixou duas filhas. “Não precisava faze risso, né. O sofrimento nosso agora… O vazio que ficou em casa, é muito triste. Eu só quero que encontre essa pessoa e que ela pague pelo que fez”, lamentou a mãe da corretora.

O celular da vítima, que poderia ajudar na investigações, sumiu depois do crime. O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba, que prossegue com as investigações.

