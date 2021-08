Plataforma de carros usados Kavak terá filial em Barueri e investirá R$ 2,5 bilhões no país

A plataforma de carros usados mexicana Kavak está se estabelecendo no Brasil com planos ambiciosos. A startup vai instalar uma filial em Barueri, às margens da rodovia Castello Branco, e planeja investir R$ 2,5 bilhões em sua expansão no país.

Segundo a empresa, a operação brasileira receberá dez vezes mais investimento que qualquer outra das demais filiais e o Brasil deverá se tornar seu principal mercado, superando até mesmo a matriz mexicana.

A startup comercializa carros usados com garantia de 2 anos e certificados de qualidade. Há opção de financiamento. Também é possível vender veículos a partir do ano de 2010 por meio da plataforma, com avaliação rápida e inspeção gratuita. “Estamos revolucionando a experiência de compra e venda de carros seminovos pelo mundo, ​​oferecendo uma solução transparente, eficiente e segura para todos os nossos clientes”, diz a empresa.

Gestores da Kavak se reuniram no fim de julho com o secretário de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri, Joaldo Macedo Rodrigues, o Magoo, para discutir a instalação da empresa no município.

Vagas de emprego

Além da filial brasileira, Kavak Brasil deve inaugurar em breve em Barueri um grande centro automotivo. O plano de expansão da empresa no país inclui ainda a contratação de mão-de-obra. A empresa deve chegar a mil funcionários até dezembro. Confira oportunidades disponíveis no site de vagas da empresa.

“É mais uma grande empresa que reconhece o potencial de Barueri para os negócios e escolhe a nossa cidade para se instalar. Temos localização, somos um polo empresarial diversificado de referência para todo o Brasil e o município ainda oferece as condições mais favoráveis possíveis para quem chega, é o melhor dos mundos”, destaca o secretário municipal de Indústria, Comércio e Trabalho.

A Kavak já tem showroom nos shoppings Iguatemi Alphaville e Tamboré, além de outras três unidades na capital paulista e uma em São Bernardo do Campo. A nova e ampliada instalação deve ocupar o antigo galpão da Tok&Stok, localizado na entrada para a Aldeia da Serra, à beira da rodovia Castello Branco.

