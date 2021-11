Cotia: em dia de folga, guarda municipal frustra roubo e prende dois

O guarda civil municipal de Cotia GC Laurez Neto, passava pela Estrada Velha de Cotia, altura do número 740, quando percebeu a ação suspeita em frente a um estabelecimento comercial. No local, um caminhão estava encostado na doca para descarga quando dois homens, D.M. e A.S., renderam os funcionários e anunciaram o assalto. O crime, na manhã de sexta-feira (29), foi frustrado pela rápida ação do Guarda Civil que conseguiu render os acusados e, poucos minutos depois, recebeu apoio da Polícia Militar que foi acionada por pessoas que passavam pela rua.

Ao serem abordados pelo guarda, os criminosos chegaram a tentar se desvencilhar dizendo que trabalhavam na loja. O GC Laurez rendeu D.M., enquanto A.S. foi capturado pela Polícia Militar que chegou ao local. Durante a verificação, constatou-se que ambos os acusados já tinham antecedentes e que A.S. era procurado da Justiça e tem contra ele um mandado de prisão de 2018. Com A.S. foi apreendido um aparelho celular e com D.M. foi encontrada uma arma de fogo calibre 38. Ambos os acusados foram levados para a Delegacia da Granja Viana, em Cotia, onde a ocorrência foi registrada e os criminosos foram presos em flagrante.

Ao falar sobre a ocorrência, o GC Laurez contou que resolveu agir motivado pela vocação de polícia e, mesmo se recuperando de uma cirurgia que fez no joelho, não se omitiu diante da cena. “Sempre fui apaixonado pela profissão”, disse. “Aí você pega uma ocorrência dessa e, dentro de suas limitações, vejo que posso fazer o melhor. As imagens mostram que tudo foi controlado, eu estava treinado para o momento”, completou. GC Laurez usou a sua técnica em Jiu-jitsu para imobilizar D.M. assim que notou que, entre os dois criminosos, ele é o que tinha uma arma de fogo.

