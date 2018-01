Cotia intensifica ação de bloqueio contra a Febre Amarela

A Prefeitura de Cotia retomou a intensificação da ação de bloqueio contra a Febre Amarela disponibilizando a vacina contra a doença em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), de segunda a sexta-feira, e no SAE/CTA, as quartas e sextas-feiras, das 9h às 16h.

Todas as pessoas, com idade a partir de nove meses de idade, devem se imunizar contra a doença. A intensificação não tem prazo para terminar e, até o momento, mais de 60% da população de Cotia já está imunizada contra o vírus.

Diante da confirmação de novos casos da doença em todo o País, a procura pela vacina aumentou em diversos municípios, e Cotia também registrou alta na procura. A Secretaria de Saúde pede aos moradores que, sendo possível, procure uma UBS com menor demanda.

Vale destacar que as pessoas que já tomaram a vacina não precisam se vacinar novamente. A dose aplicada em Cotia é única e vale por toda a vida.

Sobre a morte de macacos

Na última semana, a Secretaria de Saúde recebeu o resultado da análise das mostras coletadas em primatas (macacos) encontrados mortos em Cotia, quatro deram resultado positivo para a Febre Amarela, de acordo com o Instituto Adolf Lutz. Apesar dos resultados, não há motivo para pânico entre a população e nem para hostilidades contra os macacos. Cotia não tem a confirmação de nenhum caso de febre amarela em humano.

Vacinação nas UBS’s