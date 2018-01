Morre jovem com suspeita de Febre Amarela em Osasco

Douglas Barbosa dos Santos morreu na madrugada desta segunda-feira,15. Ele estava internado desde terça, 9, no Hospital Cruzeiro do Sul e foi diagnosticado com suspeita de Febre Amarela.

Segundo informações do Secretário de Saúde, José Carlos Vido, afirmar que a morte foi por febre amarela é precipitado, segundo o Diário da Região.

Como medida emergencial, Vido já autorizou a vacinação nas duas Policlínicas e pretende estendê-la para algumas Unidades de Saúde. A dose, em Osasco, não está sendo fracionada e será aplicada até se esgotarem os estoques.