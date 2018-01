Osasco está com a sua primeira suspeita de febre amarela. Douglas, 27, está internando no Hospital Cruzeiro do Sul desde a última terça-feira (9), segundo a reportagem do Correio Paulista.

Publicidade

De acordo com o secretário de Saúde de Osasco, José Carlos Vido, realmente há suspeita de ser febre amarela. O jovem passou as festas de final de ano na cidade de Mairiporã.

Nesta segunda, 15, o secretário de Saúde vai se pronunciar sobre o caso.