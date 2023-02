Cotia realiza força-tarefa de vacinação neste sábado (11)

Neste sábado (11), das 9h às 16h, as unidades de saúde de Cotia estarão empenhadas na força-tarefa da vacinação. ‌

Serão aplicadas diversas vacinas em moradores de todas as idades: covid, meningite, sarampo, entre outras, mediante avaliação da situação vacinal de cada pessoa.

As UBSs participantes da ação serão: Atalaia, Arco-Íris, Portão, Caucaia do Alto e Assa. Veja aqui os endereços.

Os moradores devem comparecer com documento com foto, CPF e cartão de vacina. Crianças sem CPF deve levar o cartão SUS. No caso das crianças é obrigatório apresentar a caderneta de vacina.