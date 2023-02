Rogério Lins promete para março entrega da UBS Jardim Bonança

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, usou as redes sociais hoje (10) para informar que a Unidade Básica do Jardim Bonança será entregue em março aos moradores.

A nova UBS, localizada na Rua Gilson Nardoni Rodrigues, 147, contará com 16 salas para consultório, seis banheiros, sala de gestão, recepção, fraldário, sala de vacina, salas para realização de exames, dois vestiários, depósito, copa, sala de reunião e sala de família, entre outras dependências.

O local tem 741,97 m². “Todos diziam que seria difícil construir algo, e virou a 1ª unidade básica de saúde do Jardim Bonança. Os moradores daqui tinham que andar quilômetros a pé pra conseguir atendimento, agora, a partir de março, serão atendidos no próprio bairro”, disse o prefeito, adiantando que também estão em andamento também as novas UBS Jd Baronesa, UBS Jd Piratininga e UBS Vasco da Rocha Leão, no Veloso.

