Emocionada, Luciana Gimenez volta ao Superpop, na Rede TV!, com muletas após acidente

Emocionada, Luciana Gimenez volta ao Superpop, na Rede TV!, com muletas após...

Luciana Gimenez voltou aos estúdios da Rede TV!, emissora sediada em Osasco, para gravar o seu programa “Superpop” pela primeira vez após o acidente que sofreu nos Estados Unidos, em janeiro. De muletas, a apresentadora não conteve a emoção e usou as redes sociais para registrar o momento.

“Talvez para alguns eu possa parecer repetitiva, mas para mim é superação todos os dias e vou comemorar sim. Minha conquista de hoje é voltar para o meu programa, minha segunda casa. Eu tô de volta, Brasil!”, escreveu Gimenez, no Instagram.

Ticiane Pinheiro, Michele Bolsonaro, Danilo Faro, entre outras personalidades escreveram mensagens positivas à artista. “De volta e lindíssima como sempre mana!”, escreveu Fabiola Gadelha.

A apresentadora esquiava em alta velocidade, em Aspen, quando caiu ao tentar parar. O acidente aconteceu no dia 7 de janeiro, quando ela curtia as férias com os filhos, Lucas, de 18 anos, e Lorenzo, 11.

Luciana sofreu fraturas na perna e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Nos Stories do Instagram, a apresentadora tem compartilhado com seus fãs e seguidores como tem sido sua recuperação após o acidente.