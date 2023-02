Ruas do Centro de Itapevi são interditadas para eventos deste fim de semana

Quem precisa passar pelas ruas do Centro de Itapevi deve ficar atento às interdições e desvios a partir desta sexta-feira (10). O Demutran montou uma estratégia para facilitar o deslocamento de veículos no trânsito durante o show de João Gomes, Marcha Para Jesus, Encontro de Carros Antigos e Festival de Música.

Hoje (10), as interdições começaram às 14h e seguem até o término do show do cantor. As ruas Samuel Rocha Galvão, Orlando Teles, Antônio Gonçalves da Costa e Sargento Antônio Vieira Nóia e Camboriú estarão fechadas. Será trânsito local, apenas para os moradores.

A Rua Prof. Dimarães Antônio Sandei a partir do SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que fica localizado na Rua Carmem Silva e Rua José Michelotti até o Resolve Fácil também estará fechada.

Uma alternativa montada para fugir do trânsito é seguir pela Rua Agostinho Ferreira Campos, que liga com a Avenida Presidente Vargas, que será mão dupla da esquina do posto Ipiranga até o posto da entrada da Rodovia Cel. PM Nelson Tranchesi (SP-029).

No domingo (12), a Prefeitura promove o festival com artistas de Itapevi no palco do Parque da Cidade, a partir das 10h, e na Avenida Prof. Dimarães Antônio Sandei, Cidade Saúde, será realizado o “6º Encontro de Carros Antigos”. Neste dia, a interdição acontece a partir das 6h, na Rua Professor Dimarães Antonio Sandei no mesmo trecho da apresentação do cantor João Gomes. A via deverá ser liberada apenas por volta das 14h.