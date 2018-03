Cotia registra primeiro caso autóctone de Febre Amarela Silvestre

Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Cotia confirmou em nota oficial o primeiro caso autóctone de Febre Amarela Silvestre na cidade. Trata-se de um homem de 41 anos de idade, caseiro em uma propriedade na região do Caputera.

No dia 2 de fevereiro de 2018, o homem deu entrada no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O quadro evoluiu e ele veio a óbito no dia 3 de fevereiro de 2018. A Secretaria de Saúde de Cotia recebeu a confirmação da causa da morte no dia 19 de fevereiro.

Segundo a nota, as medidas protocolares em relação à ação de bloqueio na área de residência do caseiro, no entanto, foram tomadas imediatamente após a notificação de suspeita de que o homem teria morrido por conta da doença. O trabalho de bloqueio foi realizado pelas equipes das Vigilâncias Epidemiológicas e Ambiental.