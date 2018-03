Osasco garante 26 medalhas na Copa São Paulo de Tatame 2018 de Kickboxing

Disputando as modalidades Point Fighting, Light Contact e Kick Light, entre as categorias sub-17 e adulto, na sub-categoria máster, a equipe osasquense de kickboxing garantiu para Osasco 26 medalhas na Copa São Paulo de Tatame 2018.

No total foram 19 medalhas de ouro, quatro medalhas de prata e três medalhas de bronze.A competição aconteceu no dia 24/2, no Ginásio de Esportes Waldemar Blatkauskas, em Piracicaba – SP.

A equipe foi campeã do Campeonato Sul-Americano de kickboxing no ano passado, disputado em dezembro, em Foz do Iguaçu/PR, conquistando para a cidade 12 medalhas, sendo oito de ouro, uma de prata e três de bronze.