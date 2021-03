Cotia também adere ao mega feriado na próxima semana

A Prefeitura de Cotia publicou, nesta quarta-feira (24) o decreto que antecipa quatro feriados para a próxima semana. Na região, as cidades de Barueri, Jandira e Santana e Parnaíba também aderiram à medida, com o objetivo de tentar frear o avanço da covid-19 e evitar um colapso no sistema de saúde.

Em Cotia, foram antecipados para os dias 29, 30, 31 de março e 1° de abril os feriados de Corpus Christi (3 de junho), Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate (8 de setembro), dia da emancipação político-administrativa de Cotia (2 de abril) e Corpus Christi (de 2022), respectivamente.

Com isso, não haverá atividade profissional em Cotia durante toda a próxima semana, uma vez que os feriados antecipados irão juntar-se à Sexta-Feira Santa (2 de abril). No entanto, ficam excluídas do “mega feriado” as repartições e órgãos públicos que desempenhem funções de caráter essencial, cujo funcionamento é ininterrupto. É o caso das forças de segurança e de saúde que prestam serviços de emergência.

Outras cidades

Em Osasco, a antecipação dos feriados será oficializada após aprovação, na Câmara Municipal, de projeto de lei que permite ao prefeito alterar as datas por decreto, previsto para ocorrer nesta quinta-feira (25).

A expectativa é que os outros municípios da região que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste) confirmem a adesão ao “mega feriado” até sexta-feira (26). Também fazem parte do Cioeste os municípios de Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Vargem Grande Paulista, Araçariguama e Cajamar.

