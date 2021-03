Aliança Empresarial de Osasco e Região se manifesta contra antecipação de feriados

As 11 cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), como Osasco, Barueri, Carapicuíba e Itapevi, devem alterar datas de feriados para promover, na semana que vem, um “mega feriado”. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, a disseminação da covid-19. Entidades que representam empresários de diversos setores na região se manifestaram contra a antecipação dos feriados.

A Aliança Empresarial da Região Metropolitana Oeste enviou ofício ao presidente do Cioeste e prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), no qual se posiciona contra a antecipação dos feriados nas cidades abrangidas pelo Consórcio, mas apoia medidas restritivas pontuais. A Aliança Empresarial é formada pelo SinHoRes Osasco – Alphaville e Região – (Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares), cujo presidente é Edson Pinto; Sincomercio – Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região, presidido por Rafael Paes; e Acib – Associação Comercial e Industrial de Barueri, com Moacyr Felix na presidência.

Em relação à antecipação de feriados, a Aliança Empresarial afirma que “a mesma medida aplicada anteriormente não se mostrou eficaz, além de trazer muitos problemas às empresas, como custos extras, equipes reduzidas, entre outros”.

A Prefeitura de Barueri já publicou decreto que muda as datas de feriados para promover um “mega feriado” contra a covid-19 na próxima semana. “A decisão acompanha os demais municípios vinculados ao Cioeste”, assegura a administração barueriense.

Em Osasco, a Câmara deve aprovar nesta quinta-feira (25) projeto de lei que autoriza o prefeito a alterar datas de feriados por decreto. A expectativa é que os outros municípios da região oficializem a adesão ao “mega feriado” até sexta-feira.

A medida segue decisão da Prefeitura de São Paulo e os prefeitos da região defendem que a determinação de feriado prolongado deve ser conjunta, para evitar que pessoas das cidades onde é feriado migrem para as que não aderirem. Ficam excluídas do “mega feriado” as repartições e órgãos públicos que desempenhem funções de caráter essencial, cujo funcionamento é ininterrupto. É o caso das forças de segurança e de saúde que prestam serviços de emergência.

Sem praia

Paralelamente ao “mega feriado” em municípios da Grande São Paulo, diversas cidades do litoral paulista aumentaram as medidas de restrição para evitar aglomerações de turistas nas praias com a semana de folga em meio ao momento mais crítico da pandemia, com cerca de 3 mil pessoas morrendo por dia no país, quase 300 mil mortos e leitos de UTI e enfermaria lotados em várias localidades.

Empresários defendem medidas de restrição pontuais e mais fiscalização

A Aliança Empresarial da Região Metropolitana Oeste defende que é possível reduzir danos da pandemia sem que se aplique um lockdown na acepção do termo, ou seja, com confinamento e bloqueio total das atividades, mas sim com medidas de restrição pontuais e estabelecidas por período determinado, além da fiscalização do cumprimento dessas medidas, com punições àqueles que descumprirem.

“A Aliança acompanha e monitora os índices da covid-19 na região e somos sensíveis a esse momento que vivemos. Queremos ser protagonistas e parceiros dos prefeitos e, para isso, estamos preparados para oferecer suporte e apoio aos processos que envolvam ações políticas que visem acomodar a saúde, a economia e questões sociais”, afirmou Edson Pinto, presidente do SinHoRes.

Aliança Empresarial da Região Oeste foi oficializada dia 17

Na última semana, em 17/3, as integrantes da Aliança de Entidades Empresariais da Região Metropolitana Oeste, realizaram a sua primeira reunião ordinária. Formada pelas entidades SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, SINCOMERCIO e ACIB, a iniciativa visa defender os interesses dos empreendedores na região.

No encontro, foi deliberado pela tríade de entidades, que o SinHoRes assumirá a primeira Coordenação do grupo. Assim, Edson Pinto (Presidente do SinHoRes), será o Coordenador Geral e Alice Fernandes (Gerente Executiva do SinHoRes), foi nomeada Secretária Geral da ALIANÇA, ambos para mandato de um ano. A Coordenação do grupo será rotativa.

Também foram discutidas as futuras ações da ALIANÇA, que visa trabalhar temas macro e que afetam toda a região metropolitana oeste, em parceria com o CIOESTE (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste). Para a próxima reunião mensal, será convidado um representante do CIOESTE, para alinhamento de um plano de trabalho, especialmente, tendo em vista que foi descartada a possibilidade de lockdown pelos prefeitos da região, sendo esse um dos pleitos da ALIANÇA, dentre outros que serão apresentados oportunamente.

“Já realizamos algumas ações pontuais de sucesso e, agora, a atuação da ALIANÇA será permanente e sistemática, visando o fortalecimento dos empresários do turismo, comércio e serviços, além da geração de renda e de empregos”, afirmou Edson Pinto.

Novas entidades também poderão ser admitidas no futuro pela ALIANÇA, como convidadas, mediante critérios estabelecidos pelos membros FUNDADORES, as três maiores representações empresariais da região.

Um elemento fundamental a ser destacado é que a ALIANÇA terá atuação não apenas localmente, mas em nível de relevância estadual e federal, dada a atuação dos três líderes do grupo em outras entidades. Edson Pinto, é dirigente da FHORESP – Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo (entidade Sindical Patronal de 2º Grau) e CNTur – Confederação Nacional de Turismo (entidade Sindical Patronal de 3º Grau, com cerca de 100 Sindicatos filiados); Moacyr Félix também é Vice-Presidente da Região Administrativa 04 – Metropolitana Oeste da Facesp e; Rafael Paes é Diretor Executivo na Fecomércio – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Sobre as entidades fundadoras:

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região – (Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares), entidade sindical empresarial, que tem como base oito cidades, sendo elas Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Cajamar, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus. Representante de cerca de 20.000 hotéis, motéis, bares, restaurantes, buffets, casas noturnas, padarias e similares, que geram aproximadamente 50.000 empregos diretos em sua base sindical (maior gerador de empregos na região). Presidente Edson Pinto.

SINCOMERCIO – Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região – sindicato patronal que atua nas cidades de Osasco, Itapevi, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Taboão da Serra e Embu na defesa dos comerciantes, contadores e empresários do varejo, com o objetivo de atender e dar suporte necessário a cerca de 45.000 empresas em sua base sindical. Presidente Rafael Paes.

ACIB – Associação Comercial e Industrial de Barueri (coordenadora das Associações Comerciais na região pela FACESP – Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), entidade civil, fundada há 40 anos, representante de cerca de 2.000 empresários, tendo como objetivos representar os interesses de seus associados, bem como, promover as demandas da classe empresarial nos setores públicos e privados. Presidente Moacyr Félix.