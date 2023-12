Cotia tem vias interditadas a partir de hoje (12) para aferição de radares

Começou nesta terça-feira (12) a inspeção que o IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo / Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) fará em radares de velocidade instalados em Cotia.

A primeira fiscalização feita na manhã de hoje foi nos equipamentos instalados na Estrada do Embu, próximo ao número 311 (no sentido rodovia Raposo Tavares / bairro); na estrada do Embu, próximo ao 960, (no sentido rodovia Raposo Tavares / bairro e bairro / rodovia Raposo Tavares) e, na estrada do Embu, próximo ao número 385 (no sentido bairro / rodovia Raposo Tavares).

Na quarta-feira (13), a partir das 10h, serão aferidos os equipamentos da avenida Prof. Joaquim Barreto, próximo ao 1458 (no sentido bairro / Raposo Tavares e Raposo Tavares / bairro); na avenida Antônio Mathias de Camargo, próximo ao número 280 (sentido centro / bairro), e rua Ovídio Antônio Passos, altura do número 110 (sentido centro | Raposo Tavares).

Já na quinta-feira (14), a partir das 10h, as equipes de aferição estarão na estrada Fernando Nobre, 2410 (no sentido Raposo / bairro e bairro / Raposo); avenida José Giorgi, próximo ao número 260 (no sentido bairro / Raposo e Raposo / bairro) e, rua José Félix de Oliveira, altura do número 570 (no sentido bairro / Raposo e Raposo / bairro).