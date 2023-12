Osasco no pódio: com 15 anos, atleta de jiu-jitsu brilha nos Estados Unidos

Osasco no pódio: com 15 anos, atleta de jiu-jitsu brilha nos Estados...

A atleta osasquense Eduarda Franklin conquistou mais uma vitória em solo norte-americano. Com apenas 15 anos de idade, Duda se inscreveu na Jiu Jitsu World League, lutou na categoria adulto, faixa azul, e sagrou-se campeã, na Flórida, Estados Unidos.

A competição foi realizada no dia 2 de dezembro. O pai, Helder Franklin, comemora a conquista da filha. “Ela tem apenas 15 anos e se destacar dessa forma entre as adultas é alto impressionante”, afirma o também atleta de jiu-jitsu, ao Visão Oeste.

Em outubro, Duda esteve no Brasil para lutar em um campeonato e, em seguida, retornou aos EUA, onde decidiu se inscrever pela federação americana e testar suas habilidades. “Duda voltou do Brasil lesionada, então recuperamos essa lesão para que pudesse lutar contra as adultas”, explica Helder.

Pai e filha de Osasco estão juntos trilhando uma trajetória de desafios e superação no esporte. Em julho, ambos sagraram-se vice-campeões de renomados campeonatos de jiu-jitsu, também nos EUA.