Adolescente que desapareceu em Itapevi é encontrada pela GCM em Guarulhos

Uma adolescente de 15 anos, que havia desaparecido da Escola Estadual Paulo de Abreu, em Itapevi, na sexta-feira (8), foi localizada no domingo (10) pela Guarda Municipal de Guarulhos.

Segundo informações do jornal GRU Diário, os familiares disseram que a menina foi aliciada por um homem e trazida para uma rua na Vila Bremen, em Guarulhos.

De acordo com a GCM, o endereço foi identificado pelo rastreamento do celular da adolescente e informado pelos pais dela na Delegacia.

“Os familiares, inicialmente, compareceram ao 2° Distrito Policial (DP) e comunicaram os fatos à autoridade de plantão, que requisitou a GCM na residência para averiguação. Os agentes conseguiram localizar a adolescente, mas o suposto aliciador não foi encontrado”, afirma a GCM.

Ainda de acordo com o GRU Diário, a adolescente foi encaminhada, juntamente com os pais, ao 2° DP, onde a autoridade policial instaurou inquérito para investigar o caso. A adolescente retornou para Itapevi com os familiares.