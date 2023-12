Copa Youtubers: Osasco terá jogo beneficente no sábado (16) com Julio Cocielo e Felipe Castanhari

Copa Youtubers: Osasco terá jogo beneficente no sábado (16) com Julio Cocielo...

O estádio José Liberatti, em Osasco, recebe neste sábado (16), às 16h, a terceira edição da Copa Youtubers, jogo beneficente que reúne nomes conhecidos da Internet, do futebol e das redes sociais. O evento é organizado pelos canais Podpah e Reversão.

A entrada para o jogo custa R$ 10 e 1 kg de alimento não perecível. Todo valor e doações arrecadados serão entregues para instituições de caridade da cidade.

O time do Reversão terá nomes como Julio Cocielo, Victor Sarro, Lê Esteves, Cauê Moura e Felipe Castanhari. Já o Quebrada FC vai escalado com o elenco do Podpah como Igão, Mítico, Jukanalha, O Corpo de Pai, e os ex-jogadores Douglas (Grêmio e Corinthians) e Souza (São Paulo), que integram o programa esportivo do canal.

“A Copa Youtubers já é uma tradição de fim de ano para gente da internet. Além de uma confraternização e comemorar mais um ano de muito trabalho, é mais uma oportunidade para ajudar quem precisa, doando alimentos. Será uma grande tarde de risadas, lances épicos, conteúdos orgânicos, interação com os fãs e solidariedade”, conta o influenciador e idealizador do projeto, Júlio Cocielo.

Somando os seguidores de todos os influenciadores confirmados para a partida em Osasco, o número ultrapassa os 100 milhões de pessoas. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal Reversão, no YouTube, e cobertura em tempo real pelos perfis do Podpah (@podpah) e do Reversão (@canalreversao).

As edições anteriores da Copa Youtubers reuniram mais de 12 mil e oito toneladas de alimentos. Além disso, os eventos registraram audiência de 110 mil pessoas assistindo ao evento simultaneamente, 4,9 milhões de visualizações no total e 2,8 milhões de likes.