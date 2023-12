Prestes a se mudar para Alphaville, Carlinhos Maia posta fotos com as vizinhas Deolane e Simone

Prestes a se mudar para Alphaville, Carlinhos Maia posta fotos com as...

Após grande reforma, o influenciador Carlinhos Maia está prestes a se mudar para sua nova casa na região, em um condomínio em Alphaville. Alguns detalhes das obras estão sendo finalizados hoje (12).

Ele afirmou em seu perfil que iria mostrar sua nova casa na quinta-feira (14) e postou foto com o companheiro Lucas Guimarães e as vizinhas Simone Mendes e Deolane Bezerra.

Adquirida em abril, a mansão foi escolhida devido à localização, considerado um local seguro, e pelos vizinhos: além de Deolane e Simone, ele ainda cita Wesley Safadão, Tirulipa, Simaria, Rodrigo Faro (que já vistou a mansão) e Joelma. “Feliz que nossos vizinhos sao amigos que amamos e admiramos”, disse.

O influenciador já registrou suas primeiras impressões do lugar. “O bom de morar aqui é que estou a 25 minustos de São Paulo com a sensação de morar no interior”, definiu.

“É uma casa que reune peças únicas, uma casa que mistura a arquitetura clássica com a modernidade, móveis extremamente contemporâneos, coisas de vanguarda e ao mesmo tempo, elementos que remetem ao nordeste, a vila, às suas origens”, disse Rodrigo Faro, um dos primeiros a visitar a casa, após um tour pela mansão.

Maia tem comprado objetos de decoração para sua nova casa e mostrou nas redes algumas de suas aquisições, como um banquinho de uma famosa grife francesa, avaliado em R$ 65 mil.

Além dos objetos, Maia já mostrou nos stories o deck da piscina, o jardim, a fachada, e o local da futura academia. “A única coisa que não tem nessa casa é boate”, brincou.

Lucas no SBT

Lucas Guimarães foi contratado como apresentador pelo SBT, emissora que fica em Osasco. O contrato foi assinado nesta terça-feira (11). “Estou orgulhoso e muito feliz por você meu amor, vc está fazendo história, abrindo um espaço na tv da família brasileira.

Segundo o Splash (UOL), Guimarães terá uma atração na emissora de Silvio Santos em que não será obrigado a estar dentro de um estúdio de gravação. O programa terá estilo game show em que ele estará no meio do povo. O nome do novo programa nem a data de estreia foram divulgados.