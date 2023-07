Pai e filha de Osasco são vice-campeões de jiu-jitsu nos Estados Unidos

Os atletas Helder Soares Franklin e Eduarda Franklin, pai e filha que são moradores de Osasco, conquistaram o segundo lugar em renomados campeonatos de jiu-jitsu, em Orlando, nos Estados Unidos, no domingo (23).

Duda Franklin, que completa 15 anos hoje, levou medalha de prata no Pan-Americano Kids, o principal campeonato para atletas de até 15 anos. “É indescritível a minha felicidade de poder participar de um campeonato tão importante e conseguir ficar em segundo lugar. Eu acabei perdendo a final por uma vantagem, lutei até o final e estou orgulhosa de mim”, comemora a atleta osasquense.

Já o pai de Duda, Helder, conquistou três medalhas na categoria faixa preta no Orlando Summer e sagrou-se vice-campeão, aos 40 anos. As conquistas expressam o esforço e a dedicação que o atleta concentra no jiu-jitsu. Além de muito treino e disciplina, Helder atua em projetos sociais nas cidades de Osasco e Carapicuíba.

Ao Visão Oeste, o morador do Jardim São Pedro conta que iniciou sua trajetória nas lutas treinando judô, em 1.988. “Passei um tempo parado e aí voltei para o jiu-jitsu, em Osasco. Agora vim competir com a minha filha no exterior”, explicou Helder.

Ele lembra ainda de algumas conquistas da filha, que começou a treinar aos 5 anos de idade e já coleciona títulos em diversos campeonatos nacionais e internacionais. “Fora do Brasil, ela foi campeã do Houston International Kids; e do vice-campeã do American National, que é o principal campeonato da liga americana de jiu-jitsu”, conta.

Pai e filha seguem confiantes e representando a cidade de Osasco nas próximas competições. Segundo Helder, eles devem passar mais dois meses em Orlando.