Linhas da região terão trens expressos e semiexpressos para o The Town 2023

Linhas da região terão trens expressos e semiexpressos para o The Town...

As Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda terão trens expressos e semiexpressos para o festival The Town, será realizado nos dias 2, 3, 7, 9, 10 de setembro no Autódromo de Interlagos e terá atrações comoPost Malone, Bruno Mars, Maroon 5 e Foo Fighters.

As vendas dos passaportes especiais já estão à venda no site Passaporte Mobilidade.

Segundo a Viamobilidade, que administra as linhas, a viagens terão mais conforto e serão mais rápidas, com hora marcada.

O serviço expresso terá embarque nas estações Barueri (Linha 8-Diamante), e Pinheiros (Linha 9-Esmeralda).

Os passaportes do primeiro lote, incluindo ida e volta, podem ser adquiridos a partir de R$40 (ida e volta). Já o semiexpresso terá embarque nas estações Barueri, Carapicuíba, Osasco (Linha 8), Pinheiros, Vila Olímpia, Berrini, Morumbi e Santo Amaro (Linha 9). Neste caso, o primeiro lote de ida e volta custará R$ 15.

A validação das passagens será separada da validação do serviço regular, através de meios específicos, que não os bilhetes usuais (por exemplo QRCode, pulseira NFC). Os caminhos até a plataforma de embarque serão sinalizados e orientados pelos Agentes de Atendimento e Segurança das estações, especialmente treinados. O embarque será separado dos serviços regulares, em áreas designadas nas plataformas das estações selecionadas, não interferindo no embarque dos passageiros nos serviços regulares. Os tempos de viagem serão reduzidos, dada a menor quantidade de paradas. Os veículos serão devidamente identificados para os serviços especiais.

Tanto no serviço expresso como no semiexpresso, o desembarque será na Estação Autódromo da Linha 9-Esmeralda, próximo à entrada do festival.

De acordo com a concessionária, o serviço não afetará a operação regular dos serviços das Linhas 8 e 9, que vão operar normalmente.

Além disso, a empresa também informa que durante os dias do festival, as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, além da 4-Amarela e 5-Lilás, funcionarão por 24 horas.