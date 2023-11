CPTM apresenta projeto das novas estações de Osasco ao prefeito Rogério Lins

A CPTM – Cia Paulista de Trens Metropolitanos, e a Secretaria de Transporte do Estado, apresentaram ao prefeito de Osasco, Rogerio Lins (Podemos) o projeto das novas estações de trem da cidade.

As estações foram incluídas no projeto do Arco Oeste, que vai ligar a região da Faria Lima, na capital, a Alphaville, em Barueri.

As novas estações serão: Jardim D’Abril, Sanazar, Nova Granada, Santo Antônio, Jardim Roberto e São Pedro.

A chamada Linha 24-Arco Oeste vai ligar, por meio de trilhos, os municípios de Barueri, Carapicuíba, Osasco, Taboão da Serra e São Paulo com 20 estações e quatro pontos de integração.

A demanda da Linha 24-Arco Oeste, segundo estudos realizados pela CPTM em 2013, seria de 558 mil passageiros no cenário 2030. A frota de trens seria de 32 trens.

