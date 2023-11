Osasco e Barueri perdem nos jogos dessa quarta-feira (15) pela Superliga de Vôlei

O Osasco perdeu em casa na noite de quarta-feira (15) para o Unilife Maringá por 3×1 pela Superliga Feminina de Vôlei. O jogo foi dominado pelo time do Paraná em noite inspirada da oposta Daniela Cechetto, ex-ADC Brasdesco Osasco, campeão da Superliga B do ano passado. Cechetto anotou 19 pontos.

O jogo chegou a ser interrompido por 12 minutos devido ao temporal que castigou a região na noite de quarta-feira (15).

Já o Barueri, embora tenha se saído melhor em sets (3×2), também caiu diante do Flamengo fora de casa.

Agora os dois times vindos de derrota se enfrentam na próxima rodada no Ginásio José Corrêa, em Barueri. O clássico regional Osasco e Barueri será no dia 22, às 18h30, com transmissão pela SporTV.