Osasco reforça a segurança com a chegada de 150 novos guardas municipais

Os 150 novos agentes da Guarda Civil Municipal de Osasco, empossados em maio passado, concluem as 80 horas de estágio supervisionado do Curso de Formação da GCM no dia 22 de novembro, data da formatura da turma.

O treinamento conta com 896 horas, 112 dias úteis de formação e mais de 40 disciplinas.

Logo após a formatura, no dia 27, os novos agentes serão distribuídos nos plantões e patrulhamentos da cidade. Porém, ainda antes de terminarem a formação, os alunos já integram as equipes que reforçam o patrulhamento em pontos estratégicos da cidade de forma rotativa. Cada grupo é acompanhado por Oficial de 1ª Classe.

