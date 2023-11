Homem que fazia “delivery” de drogas é preso em Osasco

Um homem, de 29 anos, foi preso pela Polícia Civil acusado de vender e entregar drogas em esquema “delivery” em Osasco.

A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (13), quando os policiais encontraram com ele, 107 porções de drogas, entre maconha, ecstasy, haxixe e THC.

Os policiais investigavam o tráfico de drogas na região e realizaram uma operação para checar a denúncia sobre entrega de drogas no local. Lá, os agentes viram o momento em que o suspeito chegou com um pacote na mão.

Na abordagem, foram encontradas as porções de haxixe. Dentro do carro que o trouxe, os policiais encontraram mais dois sacos com drogas. O homem confirmou a venda dos entorpecentes e, em sua casa, ainda foram encontradas mais porções.

