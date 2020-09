Criança de 3 anos morre após cair do terceiro andar de prédio em Osasco

Uma menina de três anos morreu após ter caído do terceiro andar do prédio onde morava com a mãe de dois irmãos, em Osasco. A morte cerebral foi confirmada nesta segunda (31). O acidente aconteceu na manhã do sábado (29), em um condomínio que fica no Jardim Belmonte.

A mãe de Sophia teria ido buscar uma encomenda na portaria do prédio enquanto a filha dormia. Antes de voltar ao apartamento, a moradora recebeu a informação de que a menina havia caído da janela da cozinha, único local da casa que não tem rede de proteção.

A criança teria acordado e subido em cima da máquina de lavar para procurar pela mãe na única janela da casa que não tinha rede de proteção. “Chegaram para mim e falaram que a minha filha tinha caído, mas eu disse que não porque eu tinha deixado ela dormindo em casa”, disse Maricélia Coelho, a mãe da menina, em reportagem ao “Balanço Geral”, da Record TV.

Sophia teve múltiplas fraturas cranianas e uma hemorragia pulmonar devido à queda. Ela foi socorrida e levada ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Osasco, onde ficou internada até esta segunda-feira, quando a morte cerebral foi confirmada pelos médicos.

O caso foi registrado como queda acidental no 2° DP de Osasco. A Polícia Civil não trabalha com um suposto abandono de incapaz por não haver indícios de que a criança tenha sido exposta propositalmente ao perigo.