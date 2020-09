Lojas do Continental Shopping oferecem desconto de até 50% na Black Friday brasileira

De quinta-feira (3) ao dia 13 de setembro, o Continental Shopping vai aderir a Semana Brasil. Conhecida como a Black Friday Brasileira, a ação é promovida pelo Governo Federal com o intuito de aquecer as vendas do comércio em setembro.

Durante esse período, as lojas do shopping apresentarão descontos de até 50% e os clientes podem acessar antecipadamente pelo site e redes sociais do Continental uma vitrine virtual com as principais promoções que incluem desde lojas de vestuário, calçados, eletroeletrônicos até as operações da praça de alimentação e restaurantes.

“As compras pelo WhatsApp, e-commerce, delivery e drive thru continuam como opções para os consumidores que querem aliar promoção, agilidade e conforto”, afirma a coordenadora de Marketing Juliana Garbini.

Publicidade

SERVIÇO

Semana do Brasil – Continental Shopping (Descontos: Até 50%)

Horário de atendimento: Lojas e Quiosques : Segunda a sábado, das 12h às 20h, Domingos e Feriados, das 14h às 20h / Praça de alimentação: das 12h às 20h. Restaurantes: De segunda a sábado das 12h às 16h, das 18h às 22h

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré

Mais informações WhatsApp: (11) 97622-7395 (De segunda a sexta-feira das 9h às 18h30)