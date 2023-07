Criança engasgada é salva pela guarda municipal em Osasco

Guardas Municipais de Osasco, em patrulhamento pelo Calcadão da Antônio Agú, no centro, depararam-se com uma mãe com uma criança engasgada.

A equipe imediatamente realizou a manobra de Heimlich na criança, procedimento indicado para desobstruir as vias respiratórias, e com apoio da Guarnição da Base de Posturas, conduziram a criança até a unidade de pronto-atendimento.

Segundo os guardas, no trajeto até o atendimento médico, continuaram a manobra até que a criança se recuperasse.

Ela foi deixada aos cuidados médicos do Hospital Antonio Giglio.