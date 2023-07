GCM de Osasco acaba com “randandan” e apreende 10 motos no Jardim Roberto

GCM de Osasco acaba com “randandan” e apreende 10 motos no Jardim...

Uma operação da Guarda Civil Municipal de Osasco acabou com uma baderna e resultou na apreensão de 10 motos irregulares, no Jardim Roberto. As equipes foram acionadas para atender a ocorrência de perturbação de sossego por volta das 1h20, na rua Egídio Mariano da Silva.

Assim que receberam o chamado, as equipes operacionais e de ROMUs se mobilizaram para montar um cerco estratégico no local. Ao menos 10 motocicletas irregulares foram apreendidas e encaminhadas ao pátio.

Segundo a GCM, o condutor de uma moto era menor de idade, tentou fugir do local ao perceber a presença dos guardas e colidiu contra uma viatura. A ocorrência foi registrada no 10° DP.

