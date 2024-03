Crianças de 10 a 12 anos podem participar de aulas gratuitas de tênis em Cotia

Ainda dá tempo de participar do projeto Pratique Tênis, que oferece aulas gratuitas da modalidade a crianças de Cotia, com idade entre 10 e 12 anos. A iniciativa é promovida pela Associação Caucaia de Tênis em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia e com o Fundo Social.

Por meio do projeto, as crianças têm a possibilidade de treinar tênis com o profissional Carlos Omaki, que é treinador da modalidade há mais de 40 anos.

As aulas são ministradas na Associação Caucaia de Tênis, todas as segundas e quartas-feiras, das 9h às 10h30. Os alunos contam com transporte, lanche e todo material esportivo necessário para as aulas de tênis.

As inscrições para a temporada 2024 devem ser feitas pelo telefone (11) 4703-3549 ramal 2564.