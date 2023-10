Crianças internadas no Hospital Antonio Giglio, em Osasco, recebem o Laboratório Encantado

Até sexta-feira (6), as crianças internadas no Hospital Antonio Giglio, em Osasco, vão poder participar do Laboratório Encantado, projeto patrocinado pela ArcelorMittal que tem a ciência como tema condutor.

publicidade

O projeto, desenvolvido pela empresa Mina Cultural, apresenta o espetáculo de bonecos “Laboratório Encantado”, encenado pela Companhia Pia Fraus de Teatro, além do ciclo de cinco oficinas, em que as crianças são estimuladas a confeccionar dinossauros articulados, caleidoscópios, móbile com sistema solar, teatro de sombras com animais marinhos, cone de árvore que cresce de uma semente, entre outras curiosidades.

Um carrinho cenográfico com elementos da ciência e do universo infantil circulará em áreas da pediatria indicada pelo hospital. A música faz parte de todas as intervenções e será também a protagonista quando a criança não tiver condição de interagir, como acontece em Centros de Terapia Intensiva.

publicidade

O projeto deixará para cada criança um livro especialmente produzido pela Editora Evoluir, com a história da peça teatral, ilustrações e o passo a passo para reproduzir as experiências das oficinas com um kit de materiais, composto por uma mochila personalizada, que contém o livro e materiais como lupa, lanterna, tesoura, adesivos, papeis coloridos, giz de cera, canetinhas, entre outros.

“A intenção é prolongar a experiência que as crianças viveram, mesmo permanecendo em ambiente hospitalar ou após receberem alta”, conta Luciana Caminha, diretora da Mina Cultural.

publicidade