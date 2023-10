Santana de Parnaíba abre inscrições para processo seletivo na área da saúde

As inscrições para o processo seletivo simplificado para área da saúde de Santana de Parnaíba estão abertas até o dia 16 de outubro exclusivamente online pelo site do Instituto Mais. No site também é possível ler o edital.

Veja os cargos que estão em disputa:

Cardiologia Pediátrica;

Clínica Médica;

Clínico Proctologista;

Endocrinologia Pediátrica;

Ginecologia e Obstetrícia;

Hematologia;

Medicina do Adolescente (Hebiatria);

Neurologia;

Neurologia Pediátrica;

Ortopedia;

Pediatria;

Pneumologia;

Pneumologia Pediátrica;

Psiquiatra;

Psiquiatria da infância e adolescência;

Reumatologia;

Ultrassonografia;

Urologia;

Cirurgia Geral;

Ginecologia e Obstetricia;

Urgência e Emergência.

