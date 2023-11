Crime brutal em Cotia: polícia procura criminosos que atearam fogo em ônibus com motorista dentro

A Polícia Civil de Cotia procura por ao menos dois criminosos que interceptaram um ônibus e atearam fogo no coletivo com o motorista dentro. O crime aconteceu na noite do último sábado (25), no bairro Jardim Museu.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um dos indivíduos força a porta do coletivo para entrar. É possível ver ao menos quatro suspeitos envolvidos na ação criminosa.

Assim que consegue ter acesso ao ônibus, um dos criminosos joga um líquido enquanto outro ateia fogo, sem dar qualquer oportunidade para o motorista descer do coletivo. O bando foge em seguida.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a vítima, de 56 anos, foi socorrida ainda no local e internada com queimaduras de segundo e terceiro graus pelo corpo.

A principal linha de investigação da polícia indica que o ataque teria sido uma represália à morte de dois ladrões durante uma tentativa de roubo a um policial militar, ocorrida no dia anterior, na sexta-feira (24), também na cidade.

O caso foi registrado na delegacia de Cotia, que investiga o incêndio e a tentativa de homicídio contra o motorista.