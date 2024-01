Curso de agente de desenvolvimento socioambiental de Barueri abre inscrições nesta segunda

Começam nesta segunda-feira (29) as inscrições no curso de formação de agente de desenvolvimento socioambiental oferecido pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEBTECH).

O interessado deve realizar sua inscrição com a apresentação de documento com foto na Sema, localizada na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 1.124, no Jardim São Pedro, das 8h às 16h. As inscrições vão até 29 de fevereiro.

As aulas serão presenciais e gratuitas, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h45, na própria Sema. Com duração de três meses, já tem início marcado para o dia 4 de março.