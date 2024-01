Mais de 400 vagas de emprego disponíveis no PAT de Itapevi nesta semana

Mais de 400 vagas de emprego disponíveis no PAT de Itapevi nesta...

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi reúne a partir desta segunda-feira (29) vagas de emprego. Desta vez, serão disponibilizadas 415 oportunidades em diversas áreas, como logística e telemarketing em empresas da região.

publicidade

A maior parte das vagas é para área de auxiliar de logística, com 170 oportunidades e 140 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria. Em seguida, aparecem os cargos de auxiliar de limpeza (44) e operador de telemarketing ativo e receptivo (20). Há oportunidades para pessoas com deficiência.

Os interessados devem comparecer ao PAT de Itapevi, no Resolve Fácil localizado na Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde, munidos de documento original com foto. Mais informações podem ser obtidas diretamente no PAT.