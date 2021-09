Cursos gratuitos de estética, cabeleireiro, manicure e perfumaria artesanal em Barueri

Em Barueri, serão abertas vagas para novos cursos gratuitos de geração de renda. Na área de beleza serão sete cursos: Estética Corporal, Massoterapia, Micropigmentação, Cabeleireiro Profissional Feminino, Manicure / Pedicure (unha em gel) e Design de Sobrancelhas e Cílios.

Também há vagas para cursos de cosmético artesanal e perfumaria. Novidade na cidade, esse curso oferece conhecimento na área da perfumaria de ambientes, sais de banho e saboaria (técnicas para diversos tipos de sabonete).

Os cursos de geração de renda em Barueri são retomados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) após um ano e meio, devido à suspensão causada pela pandemia de covid-19. “A retomada dos cursos de geração de renda faz parte das prioridades desta Secretaria. Precisamos oferecer oportunidades para as famílias neste período de tanta dificuldade financeira”, destaca Adriana Bueno Molina, secretária da Sads.

Como se inscrever nos cursos gratuitos em Barueri:

As inscrições poderão ser feitas de 27 de setembro a 1° de outubro, das 8h às 16h30, na sede da Sads. Todas as aulas serão ministradas também no prédio da sede da Secretaria.

Para saber mais, entre em contato pelo telefone: 4199-2801 ou 4199-2800, ramais 199 ou 244. O endereço da secretaria é: avenida 26 de Março, 1.159, Jardim São Pedro.