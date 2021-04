Daniela Albuquerque celebra aniversário de sua 1ª filha em sua mansão em Alphaville

Daniela Albuquerque não deixou o aniversário da filha mais velha, Alice, que completou 9 anos nesta quinta-feira (22), passar em branco. Em sua enorme mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, a família da apresentadora celebrou a data em uma festinha intimista.

A comemoração reuniu apenas o marido de Daniela, o empresário Amilcare Dallevo, sócio da Rede TV!, emissora sediada em Osasco, a filha mais nova do casal, Antonella, de 6 anos, algumas amiguinhas de Alice e o apresentador Amaury Jr., que foi acompanhado da esposa, Celina Ferreira.

“Hoje minha princesa linda está completando 9 anos. Meu Deus como o tempo passa. Ela pediu para usar minha bota. Alice minha filha linda, que o papai do céu continue te abençoando. Sorte é a nossa te la nas nossas vidas. Que você continue essa menina meiga, carinhosa e iluminada. Feliz aniversário, meu amor maior”, escreveu Daniela.

O tema escolhido para a decoração simples, com apenas alguns balões e descartáveis, foi a pequena sereia Ariel, princesa da Disney. A família de Daniela Albuquerque ainda posou para fotos no jardim da mansão de quase 18 mil metros quadrados, considerada a maior do Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

