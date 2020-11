Daniela Albuquerque diz que adora fazer faxina em sua mansão gigante em Alphaville

A apresentadora Daniela Albuquerque, que mora em uma mansão gigante de 18 mil metros quadrados em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, diz que descobriu, durante a quarentena causada pela pandemia de covid-19, que adora organizar a casa e fazer faxina.

“Descobri que adoro fazer pão, sobremesas, tie-dye, arrumar minhas coisas, organizar a casa e fazer faxina”, afirmou ela, em entrevista à revista “Quem”. Daniela Albuquerque diz ainda que aproveitou o período de distanciamento social para iniciar aulas de violão, além de meditar e praticar o autoconhecimento.

A apresentadora mora com as filhas, Alice e Antonella, e o marido, o empresário Amilcare Dallevo, sócio da Rede TV!, emissora sediada em Osasco, em uma mansão considerada a maior do Brasil, em Alphaville.

A luxuosa propriedade tem atrações como hangar para quatro helicópteros, um heliponto, estacionamento subterrâneo com capacidade para 50 carros, um aquário de 8 metros de comprimento, um spa e um cinema. Só o quarto dos proprietários possui um total de 1.200 metros quadrados e conta com uma piscina privativa.

Na entrevista à “Quem”, Daniela Albuquerque também falou sobre o lado romântico do marido: “Ele me faz surpresas como ‘hoje a gente vai jantar lá fora’ e encontro um jantar à luz de velas no jardim. Isso é muito romântico. Ele me agrada muito. [Durante a quarentena] A gente teve essa vibe de ficar mais juntinhos. Recebi flores sem que fosse uma data especial. Adorei ganhar uma rosa sem ter dia e hora marcados”.

Ela revelou ainda que deve participar de três filmes que vão começar a ser filmados breve e, em um deles, fará o papel de protagonista.

