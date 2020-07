Daniela Albuquerque faz festa de aniversário intimista em sua mansão gigante em Alphaville

Em tempos de pandemia, Daniela Albuquerque celebrou o aniversário de maneira diferente este ano. Uma festa intimista, no jardim da enorme mansão de quase 18 mil metros quadrados da apresentadora, em Alphaville, marcou a celebração pelos 38 anos dela.

O festejo aconteceu ao pôr do sol na quarta-feira (22), reunindo apenas o marido, o empresário Amilcare Dallevo, sócio da Rede TV!, emissora sediada em Osasco, as filhas, Alice e Antonella, e a mãe, Eunice, além de algumas poucas pessoas próximas, em um amplo jardim, inspirado no famoso Jardim de Luxemburgo, na França, com azaleias e 1.200 balões.

Na hora do Parabéns, Daniela Albuquerque abriu uma live no Instagram Stories para celebrar junto aos fãs.

A organização da glamourosa festa ficou por conta do cerimonialista Junior Donatto e decoração foi de Luciana Bosse.

Considerada a maior mansão do Brasil, a propriedade de Amilcare Dallevo e Daniela Albuquerque em Alphaville conta com atrações como hangar para quatro helicópteros, um heliponto, estacionamento subterrâneo com capacidade para 50 carros, um aquário de 8 metros de comprimento, um spa e um cinema. Só o quarto dos proprietários possui um total de 1.200 metros quadrados e conta com uma piscina privativa.