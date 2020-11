Dateninha corre atrás do voto dos indecisos na disputa pela Prefeitura de Osasco

O candidato a prefeito de Osasco Marco Souza Dateninha (Solidariedade) tem intensificado o corpo a corpo com eleitores nos últimos dias e busca conquistar os indecisos na reta final de campanha às vésperas do primeiro turno das eleições municipais.

“O povo de Osasco pode conhecer um pouco mais do Dateninha, entender a nossa seriedade, que nós temos conhecimento e estamos preparados para administrar a cidade. Nossos projetos são todos pensados no bem comum, na qualidade dos serviços e no desenvolvimento de Osasco com a participação da sociedade”, afirma.

Nos últimos dias de campanha, Dateninha, o vice Marco Ribeiro (PROS) e candidatos a vereador da coligação “Inovação Osasco Já” intensificaram as caminhadas e carreatas pela cidade.

As mobilizações aconteceram no Piratininga, Portal D’Oeste, Baronesa, Bonança Morro do Socó, Açucará, Jardim Elvira, Munhoz Jr. e Jardim Aliança, na Zona Norte; no Jaguaribe, Novo Osasco, Bussocaba, Pestana, entre outros.

“No nosso plano de governo, teremos uma política de promoção social diferenciada, alicerçada no tripé qualificação profissional, geração de renda e assistência social. Pretendemos criar o Programa Osasco de Todos Nós, esse atendimento será setorizado nas regiões de maior vulnerabilidade e também vamos adequar os programas existentes às novas demandas sociais”, enfatizou o candidato a prefeito.

Na terça-feira (10), a convite de trabalhadores da Ceagesp, Dateninha e o vice, Marco Ribeiro, visitaram diversos boxes, onde trabalham osasquenses.

No domingo (8), Dateninha recebeu apoio de grupos de cavaleiros de Osasco durante uma cavalgada, que seguiu do Bela Vista, na Zona Sul até o Três Montanhas, na Zona Norte. No sábado (7), aconteceu uma grande carreata atravessando toda a cidade.