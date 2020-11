Rogério Lins diz que vai criar Secretaria da Juventude em Osasco se for reeleito

O prefeito de Osasco e candidato à reeleição, Rogério Lins (Podemos), participou de encontro com a juventude e lideranças políticas, na Praça Padroeira do Brasil, no Centro. Ele anunciou que, se for reeleito, vai criar a Secretaria da Juventude, a fim de fortalecer as ações para esse público.

Rogério Lins falou ainda sobre algumas de suas propostas para a juventude, como a ampliação dos programas de cursinhos populares gratuitos, a criação do “Crédito Jovem”, que irá atender empreendedores de 18 a 29 anos, além da implantação do “Saberes do Amanhã”, uma universidade popular que irá funcionar nos CEUs Zilda Arns e José Saramago, em parceria com a FITO – Fundação Instituto Tecnológico de Osasco e outras universidades.

“Vamos continuar trabalhando por uma cidade com mais qualificação profissional, oportunidades de emprego para os jovens, incentivando o esporte, a cultura e o diálogo. Os jovens precisam se sentir mais amparados pelo poder público”, ressaltou o prefeito e candidato à reeleição.

