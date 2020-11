Emidio diz que pesquisas que apontam vitória de Rogério Lins no 1º turno são “falsas”

O candidato a prefeito de Osasco Emidio de Souza (PT) afirmou, nesta quinta-feira (12), que são “falsas” as pesquisas que apontam para uma possível reeleição de Rogério Lins (PODE) já no primeiro turno das eleições municipais, no domingo (15).

“As notícias e pesquisas falsas estão circulando por toda a internet”, declarou Emidio, por meio das redes sociais. “A partir de segunda-feira, já no segundo turno, não terá mais como fugir, [Rogério Lins] vai precisar debater comigo e explicar essas mentiras”, completou o candidato petista.

Até o momento foram divulgadas duas pesquisas de intenções de voto à Prefeitura de Osasco. Levantamento do Instituto MAS Pesquisa, encomendado pelo jornal “Giro S/A”, divulgado nesta quarta-feira (11) indica reeleição de Rogério Lins no primeiro turno com 45,8% na votação estimulada (66% dos votos válidos), seguido de Dr. Lindoso (Republicanos), com 15,3%, e Emidio, 13,7%.

Já uma pesquisa da RealTime Big Data encomendada pela Record TV e divulgada no dia 7 de outubro mostrou Rogério Lins com 34% das intenções de voto na pesquisa estimulada, com Emidio em segundo, com 9%, e Dr. Lindoso em terceiro, com 6%.