C&A abre vagas temporárias em Barueri

A C&A anunciou a abertura de 400 vagas temporárias para este fim de ano, com foco em reforçar a operação logística para a Black Friday e o período de compras natalinas. Os contratados vão trabalhar nos Centros de Distribuição da empresa em Barueri, São Paulo e no Rio de Janeiro.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de produção, auxiliar de movimentação, revisor/conferente, processador, abastecedor e líder operacional. É exigido nível fundamental ou médio, de acordo com o cargo. É oferecido salário compatível com o mercado, vale-transporte e refeição no local.

Os interessados nas vagas temporárias nos Centros de Distribuição da C&A em Barueri, São Paulo e Rio de Janeiro devem enviar currículo até o dia 20 de novembro para a Motus, empresa responsável pelo processo seletivo, pelo e-mail trabalheconosco@motus.com.br.

