Rogério Lins tem 45,8% das intenções de voto, Dr. Lindoso 10,6% e Emidio, 9,5%, aponta pesquisa

Candidato à reeleição à Prefeitura de Osasco, Rogério Lins (PODE) lidera pesquisa divulgada nesta quarta-feira (11) e pode vencer no primeiro turno as eleições municipais de domingo (15). O atual prefeito tem 45,8% das intenções de voto na votação estimulada, contra 10,6% de Dr. Lindoso (Republicanos) e 9,5% de Emidio de Souza (PT), segundo levantamento do Instituto MAS Pesquisa encomendado pelo jornal “Giro S/A”.

Simony dos Anjos (PSOL) aparece em seguida na pesquisa estimulada, com 1,3%; Dr. Gaspar (DC), que já se retirou do pleito, soma 1%; Marco Souza Dateninha (Solidariedade) tem 0,7%; e Reinaldo Mota (PRTB), 0,4%. Brancos e nulos são 16,3% e 14,4% dos eleitores questionados no levantamento não souberam ou não quiseram responder.

Considerando apenas os votos válidos (sem contar os brancos e nulos), Rogério Lins soma 66%, ante 15,3% de Lindoso e 13,7% de Emidio, segundo a pesquisa do Instituto MAS Pesquisa encomendada pelo “Giro S/A”.

O levantamento aponta ainda que 12,2% dos eleitores de Osasco consideram o trabalho de Rogério Lins como prefeito como ótimo, 30,3% bom, 33,6% consideram regular, 7% avaliam como ruim e 12,1% como péssimo. 4,7% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa obedece ao regime de quotas do TSE de 2020, sob o número de identificação do Registro Eleitoral: SP – 4572/2020. O Instituto MAS Pesquisa ouviu 990 eleitores da cidade de Osasco, entre os dias 7 e 8 de novembro. A estratificação da pesquisa compõe: sexo, idade, região, escolaridade, religião e renda. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.