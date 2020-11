Cielo tem vagas de emprego abertas em Barueri

A Cielo, líder no setor de pagamentos eletrônicos no país, sediada em Alphaville, Barueri, está com diversas vagas de empregos abertas. Há oportunidades nas áreas de TI, Comercial e Financeira.

publicidade

A empresa busca por profissionais para os cargos de Analista da Segurança da Informação, Analista de Desenvolvimento Comercial, Analista de Desenvolvimento Java pleno, Analista de Piloto de Reserva júnior, Arquiteto de Aplicação, Auditor Especialista em Risco de Crédito, Arquiteto de Dados, Consultor de Desenvolvimento de Tecnologia, Consultor de Arquitetura Corporativa de TI e Desenvolvedor Java Especialista.

Também há vagas para Desenvolvedor Mobile, Especialista de Desenvolvimento de Produtos, Especialista de Gestão de Projetos, Especialista em Planejamento e Ciclo de Vida (produtos de crédito), Especialista em Planejamento Estratégico, Especialista em Produtos de E-commerce e Gerente sênior de Tesouraria.

publicidade

Para o cargo de analista de segurança da informação, o interessado deve ter experiência com sistemas de criptografia, controle de acesso, como compor um perfil, como dar um acesso, tecnologia JWT, modelos de autenticação, modelos de log, gerência e guarda de segredos e modelos de integração e linguagem de programação flexível.

Já para a função de Arquiteto de Aplicação, o candidato teve ter experiência em Arquitetura de Microservices, definição e utilização de melhores práticas, como design patterns, testes unitários e padrões de desenvolvimento, conhecimento CI/CD, Cloud Computing, habilidade técnica no desenvolvimento de aplicações e comunicação conjugada à habilidade de negociação.

publicidade

A vaga para Gerente de Tesouraria exige que o interessado tenha ensino superior completo (Administração, Marketing, Pedagogia, Gestão em Projetos, Gestão de Processos, Direito e outras áreas afins), inglês avançado (mandatório), experiência sólida na função de tesouraria e todas as atividades pertinentes ao cargo e descritas anteriormente, ter atuado com restruturação da área será um diferencial para a posição e disponibilidade de horário.

Como se candidatar às vagas de emprego na Cielo:

Os interessados deve acessar o site de vagas da empresa, escolher a função desejada e cadastrar o currículo online. Devido à pandemia de covid-19, todas as entrevistas serão realizadas por videoconferência.

Para os contratados, além de salário compatível com o mercado, a Cielo oferece pacote de benefícios atrativo (de acordo com a função), remuneração variável (PPR), horário flexível e a possibilidade para home office.

…