Chocolate, o “50 Cent de Osasco”, tenta se eleger vereador

A disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Osasco ganhou mais um candidato inusitado. Chocolate (DEM) tem se destacado nas redes sociais com um vídeo no qual aparece pedindo votos ao som do sucesso “PIMP”, de 50 Cent, no estilo ostentação do rapper norte-americano, em uma mansão, cercado de mulheres de biquíni e carrões.

“Vote em mim. Pode ser que sua vida não mude, mas a minha, sim”, pede o “50 Cent de Osasco no vídeo. “Esse cara é ‘zika'”, dizem as modelos, sobre o candidato a vereador Chocolate.

Os candidatos inusitados são uma atração à parte na disputa eleitoral. Além de Chocolate, tentam vagas na Câmaras de Osasco candidatos como Aranha Oz (PMN), Bia Doida do Campo 7 (PP), Tiririka de Osasco, Tivão Pura Calma (Rede) e Mortadela.

Já em Carapicuíba, uma das figuras com um estilo peculiar na disputa por uma vaga como vereador é Huga Huga (PT).