Aranha, Doida, Simpsons, Sheriff… os candidatos inusitados de Osasco, Carapicuíba e Barueri

A campanha eleitoral para as eleições municipais de novembro começou e os nomes de urna inusitados de candidatos a vereador de Osasco, Barueri e Carapicuíba mais uma vez são uma atração à parte na corrida eleitoral.

Em Osasco, o Aranha Oz (PMN) traz o mundo dos super-heróis para as urnas. Da “ala psiquiátrica” vêm Chico Loko (PMN), Bia Doida do Campo 7 (PP) e Maluco Beleza (DEM). Para não estressar, Tivão Pura Calma (Rede) é só tranquilidade, o que anda difícil para a torcida alviverde com tantos empates do time de Luxemburgo, não é Gordinho Palmeirense (PP)?

Os palhaços Patati e Patatá fazem a alegria da criançada e Marcia Patatoa é opção de voto para os eleitores osasquenses. O palhaço Tiririca virou deputado federal e o Tiririka de Osasco tenta seguir seus passos e se eleger vereador. O ramo alimentício também está na disputa, com Mortadela (PDT) e Pimenta Nordestina (Avante).

Em Barueri, o Japonês do Belval (Avante) se arrisca na política assim como o xará Japonês da Federal. Kaskata (PSL) tenta se reeleger, enquanto Marola (PODE) e Barrão (PDT) buscam uma vaga na Câmara pela primeira vez, assim como Mineiro da Esquina (PSL).

Com inspirações no mundo animal, Ratão (PT) e Sapinho (PDT) buscam o voto de confiança do eleitorado barueriense. Veinho (PSL) representa a terceira idade. Até a icônica família de Springfield tem referência nas urnas de Barueri, com o candidato Simpsons (PRTB).

Em Carapicuíba, em meio à concorrência de pastores, um candidato se destaca como Oh Glória (Republicanos). E tem até um pretenso xerife na disputa: Sheriff Paulo Costa (PODE). Outros candidatos chamam a atenção pela simplicidade do nome de urna, como Boné (PDT) e Mixirica (PSDB).

