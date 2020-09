Morador de Alphaville, Pyong Lee ganha relógio de R$ 200 mil ao completar 28 anos

Um dos moradores ilustres de Alphaville, o ex-bbb Pyong Lee ganhou de sua mulher, a influenciadora digital Sammy, um relógio de luxo da grife Rolex, avaliado em R$ 200 mil. Ele completou 28 anos na semana passada e teve que encarar uma série de desafios para receber o presente classificado como o “mais caro de sua vida”.

Em seu canal no YouTube (assista ao vídeo abaixo), o hipnólogo mostrou sua trajetória até chegar ao presente. Em apenas três minutos, ele teve que empilhar copos com a ajuda de uma bexiga, se arrastar de costas pelo chão de sua mansão, além de brincar de caça ao tesoura de objetos dentro de sua piscina.

O youtuber completou a missão antes do tempo estipulado ganhou a caixa de Sammy. “Ai, vida, sério, não é possível”, falou Pyong ao ver a sacola. “Não sei se choro de raiva ou alegria. É uma mistura de emoções. Pra quem tá assistindo esse vídeo e não conhece esse logo aqui não vai entender, mas meu Deus do céu”, continuou o ex-bbb, preocupado com o valor do presente.

Sammy disse que o Rolex era um sonho de Pyong, mas que ele nunca comprou por não ter coragem de gastar com o acessório. “Por favor, que seja o mais barato possível”, brincou Pyong. “Paguei à vista”, revelou Sammy.

“Nossa agora eu vou querer ver hora toda hora. Vou pedir pras pessoas me perguntarem o horário”, declarou o hipnólogo, que ficou encantado ao abrir a caixa. No mercado de relógios, o modelo escolhido por Sammy para presentar Pying está avaliado em R$ 200 mil e uma versão com diamantes chega a custar até R$ 300 mil.