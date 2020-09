Baderna termina com veículos apreendidos em Carapicuíba

O fim de semana foi agitado na Vila Menk, em Carapicuíba. Um encontro organizado pela internet, com som alto e perturbação de sossego, terminou com a apreensão de motos e veículos na Travessa Mirassol.

Aglomerados, jovens e adultos faziam manobras com motocicletas quando foram surpreendidos com a chegada da Guarda Civil Municipal. Na ocorrência, além de acabar com o pancadão, a GCM apreendeu motos e veículos que estavam irregulares.

Nas redes sociais, moradores de Carapicuíba reclamam que as badernas com motos, aglomerações e perturbações de sossego passaram a ser constantes em meio à pandemia de covid-19. “Ontem teve esse tal de ‘giro loko’ que eles falam. Um deles de moto quase atropelou meu filho que estava no carrinho de bebê”, contou uma munícipe.

“Na minha rua, de sexta-feira até domingo à noite, literalmente tomam conta da rua… Os carros tem que desviar dos ‘donos da rua’. Mesas, cadeiras, tudo na rua… É horrível”, disse outro. “É muita falta de educação desse povo. A gente trabalha a semana toda e no final de semana não consegue descansar”, escreveu outro.

Denuncie

Para denunciar perturbação de sossego, basta entrar em contato com a GCM de Carapicuíba, no telefone (11) 4183-5229 ou para a Polícia Militar, no 190.